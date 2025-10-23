Liga Europa. Nottingham Forest . FC Porto

O Nottingham Forest, clube com forte história europeia, com dois títulos de campeão europeu, em 1978/79 e 1979/80, e uma Supertaça Europeia, em 1980, recebe esta quinta-feira o FC Porto na segunda prova continental de clubes. O desafio está agendado para as 20h00(Lisboa), no City Ground, em Nottingham.

Nottingham Forest



O novo treinador do Nottingham Forest, Sean Dyche, afirmou hoje que quer uma equipa com "mentalidade ofensiva" contra o FC Porto na quinta-feira para a Liga Europa de futebol, apesar de admitir que teve pouco tempo de preparação.



Anunciado na terça-feira como treinador do Nottingham Forest, o terceiro da época, o inglês foi apresentado hoje oficialmente e orientou o primeiro treino na véspera da estreia em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, contra os "dragões".



"O trabalho que fizemos foi simplificar alguns dos princípios básicos do que queremos fazer, porque não queremos sobrecarregá-los com demasiada informação, apenas o suficiente", disse, durante a conferência de imprensa de antevisão.











F.C. Porto

O treinador do F.C. Porto, Francesco Farioli, alertou hoje que a estreia do novo treinador do Nottingham Forest pode acrescentar um "fator emocional" à dificuldade do jogo de quinta-feira para a Liga Europa de futebol.

"Amanhã [quinta-feira] não é apenas um jogo de futebol, há muitos fatores emocionais que irão afetar o jogo", avisou, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.Farioli diz que quando recebeu a notícia [do despedimento de Postecoglou] teve "de deitar fora todo o trabalho que fizemos, especialmente pelo departamento de análise, sobre o anterior treinador", explicou.