Luis Diaz e Uribe nas opções para o primeiro clássico da temporada

Os dois internacionais colombianos estiveram em isolamento profilático durante catorze dias mas já voltaram aos treinos.



O plantel portista também com os jogadores que regressaram das seleções nacionais.



Depois de representarem Portugal no particular com Espanha e nas partidas da Liga das Nações contra França e Suécia, Pepe e Sérgio Oliveira são dois dos pilares da equipa já reintegrados.



Uma partida que pode marcar a estreia de alguns dos vários reforços do plantel gerido por Sérgio Conceição.



Os dois clubes entram na quarta jornada com seis pontos mas os leões têm menos um jogo. Na última semana, o Porto perdeu em casa com o Marítimo por 3-2.