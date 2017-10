Marítimo e Benfica defrontam-se, no Estádio dos Barreiros, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol. O Benfica vai jogar sobre "brasas" face aos recentes resultados e à pesada derrota, por 5-0, sofrida no reduto do Basileia. O Marítimo há muito não perde em casa, há mais de um ano, desde 11 de setembro de 2016 (0-1 com o Rio Ave).