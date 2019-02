Marítimo e Sporting defrontam-se esta segunda-feira em jogo da 23.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Marcel Keizer visita a Madeira na tentativa de regressar aos bons resultados após a eliminação da Liga Europa e de ficar a apenas um ponto do Sporting de Braga na classificação da Liga Portuguesa. Já o Marítimo vai continuar a sua busca pela manutenção no campeonato, com Petit ao leme. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto da Antena 1.