Milan - SL Benfica

A formação comandada por Marco Silva estreia-se na segunda prova europeia de clubes frente a um adversário que nunca perdeu com as águias em jogos oficiais, tendo vencido quatro e empatado dois, com destaque para as finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1963 (2-1) e de 1990 (1-0).



Depois de cinco épocas seguidas a disputar a Liga dos Campeões, os encarnados regressam à Liga Europa, competição em que foram finalistas em 2012/13 e 2013/14 - já tinham estado na decisão da Taça UEFA de 1982/83 -, e logo com um oponente de respeito, que conta com os antigos jogadores das águias Gonçalo Ramos e Diego Moreira.



Este último, agora internacional belga, foi a grande figura dos milaneses no sábado, ao marcar os dois golos do empate em casa da Lazio, na segunda igualdade em quatro desafios do AC Milan, que segue invicto e é sexto posicionado da Serie A.

