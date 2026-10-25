Moreirense afunda Estoril

O vencedor do encontro foi encontrado ainda na primeira parte, com golos de Manuel Mendonça (12), Tiago Andrade (15) e Nile John (28) para o Moreirense. Já para lá do tempo regulamentar, Peixinho (90+4) fez o golo de honra do Estoril Praia.









(Com Lusa)

Com este resultado, o Moreirense conseguiu o regresso aos triunfos no campeonato, prova em que não ganhava desde setembro, e sobe ao 10.º lugar da classificação, com 11 pontos. Já o Estoril Praia, que fez hoje o seu primeiro jogo no campeonato depois da saída de Vasco Matos, segue no último lugar da classificação, sem vitórias e apenas dois pontos amealhados em nove jornadas.A partida começou equilibrada, com o Moreirense mais expectante no jogo e a dar a iniciativa de jogo ao Estoril. Os ‘canarinhos’ não enjeitaram essa possibilidade e tomaram conta do jogo, desde cedo a procurar a baliza à guarda de André Ferreira.Contudo, o Estoril foi atraiçoado aos 12 minutos por um lance caricato de Xavi Sintes. Vonic abriu para Manuel Mendonça, mas este deixou passar por se encontrar em fora de jogo. Parou também a defesa do Estoril e a bola acabou recolhida por Vonic, que ganhou espaço e rematou para defesa de Robles, que já nada pôde fazer na recarga de Manuel Mendonça, que assinou o 1-0.O lance desmoronou o que de bom o Estoril vinha fazendo e logo a seguir, aos 15 minutos, Tiago Andrade fez o 2-0, novamente com a equipa da casa perdida em campo. Vonic ludibriou Ferro, Robles defendeu, mas na recarga Tiago Andrade foi mais acutilante e, sem marcação, atirou para o 2-0, com alguns jogadores dos ‘canarinhos’ a caírem no relvado de desânimo.O Estoril procurou responder, o capitão João Carvalho teve um remate para golo que André Ferreira afastou com a ponta da luva, mas aos 28 minutos o Moreirense sentenciou o encontro, num livre direto magistralmente convertido por Nile John, que deu o 3-0 aos minhotos na Amoreira.Até final da primeira parte, Guitane tentou por mais do que uma vez fazer o golo que ressuscitasse o Estoril, mas a bola ou acabou detida por André Ferreira ou prensada na defesa da equipa de Vasco Botelho da Costa.Menos interessado em correr riscos na segunda parte, o Moreirense entregou a iniciativa de jogo ao Estoril, mas a equipa orientada interinamente por Sérgio Raimundo mostrou-se quase sempre desinspirada. João Carvalho e Ferro tiveram oportunidade de fazer o golo, mas também o Moreirense esteve perto de aumentar o resultado, sempre com Tiago Andrade a dar muito trabalho aos defesas da Linha.Perto do quarto de hora final o último lance de desperdício dos cónegos: Francisco Domingues teve o 4-0 pela frente, mas não deu o melhor seguimento ao lance individual de Alonso e perdeu mais uma oportunidade de golo perante os muitos espaços que o Estoril ofereceu durante todo o encontro.No último lance do encontro, o Estoril teve um pequeno ‘prémio’. Depois de mais um bom lance individual de Guitane, André Ferreira defendeu o remate do extremo, mas foi incapaz de parar a recarga de Peixinho, que faturou o 3-1 para os estorilistas, que se despediram da Amoreira debaixo de um coro de assobios.