Moreirense regressa às vitórias, Boavista quase condenado

Um golo de Alanzinho foi suficiente para o Moreirense vencer na receção ao Boavista, em jogo da 26.ª jornada da I Liga, resultado que deixa cada vez mais complicada a permanência dos boavisteiros.

O tento de Alanzinho surgiu aos 31 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e permitiu aos 'cónegos' regressar às vitórias quatro jogos depois, perante um Boavista que agoniza no último lugar e somou a 10.ª derrota nos últimos 11 jogos.



A vitória deixa o Moreirense comodamente instalado no 10.º lugar, com 31 pontos, enquanto o Boavista permanece na última posição, com 15 pontos, já a oito do lugar de play-off e dos de salvação direta.