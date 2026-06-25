Mundial 2026. África do Sul - Coreia do Sul

Um golo de Thapelo Maseko, aos 63 minutos, selou o triunfo dos sul-africanos, que nunca tinham chegado à fase a eliminar, caindo na fase de grupos em 1998, 2002 e, como anfitriões, em 2010.



Na fase a eliminar, a África do Sul juntou-se a México, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, que já assegurou que será um dos oito melhores terceiros, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia.



Os ‘bafana bafana’ terminaram o agrupamento no segundo lugar, com quatro pontos, atrás do coanfitrião México, que, com o apuramento e o primeiro lugar no agrupamento assegurados, venceu a República Checa por 3-0.



Mateo Chávez, aos 55 minutos, Julián Quiñonez, aos 61, e Álvaro Fidalgo, aos 90+4, apontaram os tentos dos ‘aztecas’, que foram os primeiros a fechar um agrupamento com o pleno de três triunfos e nove pontos conquistados.



A Coreia do Sul, que terminou em terceiro, com três pontos e 2-3 em golos, ainda pode qualificar-se, enquanto a República Checa, que regressava após 2006, fechou em quarto, com um, e está eliminada.



Os checos juntam-se a Qatar, Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá.

