A África do Sul qualificou-se na quarta-feira para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Coreia do Sul por 1-0, na terceira jornada do Grupo A, em Guadalupe.
Mundial 2026. África do Sul - Coreia do Sul
Um golo de Thapelo Maseko, aos 63 minutos, selou o triunfo dos sul-africanos, que nunca tinham chegado à fase a eliminar, caindo na fase de grupos em 1998, 2002 e, como anfitriões, em 2010.
Na fase a eliminar, a África do Sul juntou-se a México, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, que já assegurou que será um dos oito melhores terceiros, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia.
Os ‘bafana bafana’ terminaram o agrupamento no segundo lugar, com quatro pontos, atrás do coanfitrião México, que, com o apuramento e o primeiro lugar no agrupamento assegurados, venceu a República Checa por 3-0.
Mateo Chávez, aos 55 minutos, Julián Quiñonez, aos 61, e Álvaro Fidalgo, aos 90+4, apontaram os tentos dos ‘aztecas’, que foram os primeiros a fechar um agrupamento com o pleno de três triunfos e nove pontos conquistados.
A Coreia do Sul, que terminou em terceiro, com três pontos e 2-3 em golos, ainda pode qualificar-se, enquanto a República Checa, que regressava após 2006, fechou em quarto, com um, e está eliminada.
Os checos juntam-se a Qatar, Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá.