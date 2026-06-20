Mundial 2026. Alemanhã - Costa do Marfim

Alemanha e Costa do Marfim entram entram esta noite no Estádio de Toronto para um dos duelos mais promissores da segunda jornada do Grupo E do Mundial 2026, depois de ambas terem arrancado a fase final com uma vitória. O confronto, que opõe a experiência alemã à irreverência africana, poderá desde já clarificar as contas do apuramento e assumir-se como um teste sério às ambições das duas seleções.

O embate promete mais do que uma simples disputa de pontos, pois coloca frente a frente uma seleção alemã fiel à sua identidade, feita de rigor tático, capacidade de gestão dos ritmos e eficácia nos momentos-chave, frente a uma formação marfinense que alia potência física, velocidade e talento individual, sempre pronta a explorar cada espaço concedido.



Espera-se um jogo equilibrado, em que a Alemanha tentará impor o seu controlo através da posse e da circulação paciente, enquanto a Costa do Marfim procurará desequilibrar em transições rápidas e nos duelos individuais, sobretudo nas alas.





A gestão emocional e a eficácia nas duas áreas poderão fazer a diferença num encontro que tende a ser decidido nos detalhes — seja numa bola parada, num erro defensivo ou num momento de inspiração individual.





Mais do que o resultado imediato, este duelo poderá também servir de afirmação: para os alemães, como confirmação da sua ambição; para os marfinenses, como prova de que têm argumentos para discutir o protagonismo com qualquer adversário neste Mundial.





Uma partida gerida pelo árbitro paraguaio Juan Gabriel Benitez.