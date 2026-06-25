Mundial 2026. Chéquia - México

No Estádio Azteca, na Cidade do México, a 2.240 metros de altitude, Mateo Chávez (55 minutos), Julián Quiñones (61) e o suplente Álvaro Fidalgo (90+4) fizeram os golos dos coanfitriões, que tinham entrado em campo com a primeira posição da ‘poule’ assegurada e chegaram ao 20.º triunfo em 63 jogos na história da prova, levando seis golos marcados e nenhum sofrido nesta edição.



O México fechou com nove pontos, contra quatro da África do Sul, segunda classificada, que se apurou ao vencer à mesma hora a Coreia do Sul (1-0), três dos sul-coreanos, terceiros, e um da República Checa, quarta e última.



Na terça-feira, os mexicanos vão enfrentar o terceiro das ‘poules’ C, E, F, H ou I nos 16 avos de final, de novo no Estádio Azteca, onde nunca perderam em fases finais de Mundiais, totalizando agora seis vitórias e dois empates.



Lukas Hornicek, do Sporting de Braga, foi suplente não utilizado pelos checos, que repetiram o desempenho de 2006, então na estreia como país independente, após oito presenças sob a designação de Checoslováquia.



A precisar de uma vitória para acalentar esperanças no apuramento, a República Checa entrou ligeiramente por cima e ameaçou através de Denis Visinsky (oito e 15 minutos), uma das três novidades nas escolhas iniciais.



O México fez descansar cinco habituais titulares e atuou sem pressão e com escassa intensidade na primeira parte, na qual só rematou perto do intervalo, ao juntar investidas de Israel Reyes (37), Jorge Sánchez (39), para defesa de Matej Kovar, Roberto Alvarado (39) e Quiñones (45+3).



Raúl Rangel ainda susteve uma tentativa de Lukás Cerv (46 minutos), mas os coanfitriões subiram o nível no segundo tempo e adiantaram-se aos 55, quando Luis Romo, pressionado por três adversários, libertou na direita Chávez, que percorreu vários metros e bateu outro oponente até marcar.



Se Chávez logrou o primeiro golo pelo México no regresso à titularidade, Quiñones conseguiu o segundo tento no Mundial2026 aos 61 minutos, no ressalto de um lance em que Tomas Holes atirou contra Jorge Sánchez, após defesa incompleta de Kovar ao remate do ex-futebolista do FC Porto.



A República Checa alargou o ataque na meia hora final, sem desestabilizar a solidez defensiva dos ‘aztecas’, que lançaram aos 78 minutos o guarda-redes Guillermo Ochoa, de 40 anos e a participar pela sexta vez em Mundiais - não jogou em 2006 e 2010 -, motivando uma ovação do público.



Aos 90+4 minutos, Ochoa iniciaria mesmo o lance do 3-0, no qual Kovar se opôs a Santiago Giménez e a bola sobrou para Roberto Alvarado servir a estreia a marcar de Fidalgo pela seleção da casa, a primeira fora da Europa e da América do Sul a vencer todas as partidas da fase de grupos.

