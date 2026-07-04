Mundial 2026. Colômbia - Gana

A Colômbia entra em campo esta madrugada em Portugal, nos 16 avos de final do Mundial 2026, com o estatuto de uma das seleções mais consistentes da fase de grupos. Os sul-americanos venceram o Grupo K e mantiveram-se invictos, confirmando a qualidade de uma geração liderada por Luis Díaz e James Rodríguez. Pela frente terão um Gana ambicioso, que conseguiu prolongar a sua presença na competição ao garantir uma vaga entre os melhores terceiros classificados.

A campanha colombiana começou com uma vitória sobre o Uzbequistão, prosseguiu com novo triunfo diante da República Democrática do Congo e terminou com um empate sem golos frente a Portugal.





Com sete pontos e apenas um golo sofrido, a equipa orientada por Néstor Lorenzo apresentou um dos registos defensivos mais sólidos da primeira fase, assegurando o primeiro lugar do grupo à frente da seleção portuguesa.





Já o Gana teve um percurso mais atribulado. Os africanos começaram por derrotar o Panamá, mas sofreram depois uma derrota frente à Croácia.





Na última jornada, um empate diante da Inglaterra permitiu-lhes terminar no terceiro lugar do Grupo L e assegurar o apuramento para a fase a eliminar.





A equipa treinada por Carlos Queiroz aposta na velocidade e na capacidade física de jogadores como Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Jordan Ayew para tentar contrariar o favoritismo colombiano.





O encontro disputa-se no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, com início às 2h30 de Portugal Continental.