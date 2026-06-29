Mundial 2026. Países Baixos - Marrocos

Países Baixos e Marrocos medem forças nos 16 avos de final do Mundial 2026, num duelo entre duas seleções que chegaram a esta fase por caminhos distintos, mas igualmente convincentes. Os neerlandeses venceram o Grupo F e confirmaram a vocação ofensiva que tradicionalmente caracteriza o seu futebol. Já os marroquinos voltaram a demonstrar competitividade ao garantirem o segundo lugar do Grupo C, apenas atrás do Brasil.

A formação orientada por Ronald Koeman somou sete pontos na fase de grupos. Depois de um empate diante do Japão, os Países Baixos construíram vitórias frente à Suécia e à Tunísia, terminando na liderança do grupo e com um dos ataques mais eficazes da competição.





Marrocos, semifinalista do Mundial de 2022, continua a afirmar-se entre as seleções mais consistentes do panorama internacional. Os africanos abriram a campanha com um empate frente ao Brasil, bateram a Escócia e fecharam a fase de grupos com uma vitória sobre o Haiti.





Com uma defesa sólida e jogadores influentes como Achraf Hakimi, os marroquinos procuram voltar a surpreender numa fase a eliminar de um Campeonato do Mundo.





Um jogo que se realiza no Estadio BBVA, na cidade de Monterrey, no México, e conta com a árbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio.



