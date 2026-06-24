Mundial 2026. Panamá- Croácia

A Croácia isolou-se hoje no terceiro lugar do Grupo L do Mundial de futebol de 2026, ao vencer por 1-0 o Panamá, que acabou eliminado, em encontro da segunda jornada, disputado em Toronto, no Canadá.

Depois do desaire por 4-2 face à Inglaterra, os croatas, vice-campeões em 2018 e terceiros em 2022, sofreram para superar os panamianos, valendo um golo solitário do suplente Ante Budimir, aos 54 minutos, assistido por Josip Stanisic.



Após duas jornadas, o Grupo L é liderado pela Inglaterra e o Gana, de Carlos Queiroz, que empataram a zero e somam ambos quatro pontos, a Croácia é terceira, com três, e o Panamá é quarto e último, a zero, e já não pode chegar aos 16 avos de final.