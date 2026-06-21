Mundial 2026. Uruguai - Cabo Verde

Com a Espanha agora a confirmar o favoritismo nesta competição, com uma goleada frente à Arábia Saudita, e assumindo o controlo do Grupo H, Uruguai e Cabo Verde entram hoje em campo pressionados a não perder terreno na corrida pelo apuramento. Num grupo onde Moçambique continua a ser a grande sensação após ter "empatado" as contas da campeã europeia, o duelo ganha contornos decisivos para as aspirações de ambas as seleções.

O Uruguai apresenta-se com estatuto e responsabilidade acrescidos, numa fase em que o triunfo espanhol começa a desenhar a hierarquia do grupo. A equipa sul-americana sabe que uma vitória poderá colocá-la na perseguição direta ao topo, evitando contas mais apertadas nas últimas jornadas.





Espera-se uma equipa mais dominadora e eficaz do que na estreia, com capacidade para impor o seu ritmo e reduzir ao mínimo qualquer margem para surpresa.





Já Cabo Verde procura contrariar o peso do favoritismo uruguaio com organização e coragem, inspirando-se no exemplo de Moçambique, que já mostrou ser possível desafiar seleções teoricamente superiores.





A formação africana deverá privilegiar a disciplina tática e explorar transições rápidas, apostando na eficácia e na capacidade de aproveitar momentos-chave.





Num grupo que começa a ganhar forma, qualquer ponto poderá revelar-se decisivo — e um resultado positivo pode relançar por completo as contas para os oitavos de final.





Para arbitrar este encontro no Hard Rock Stadium, a FIFA escolheu o norueguês Espen Eskås.