Mundial2026. Espanha - Arábia Saudita

A igualdade diante de Moçambique caiu como um alerta sério para a seleção espanhola, não tanto pelo resultado em si, mas pela forma como a equipa revelou dificuldades em transformar domínio em golos.



Do outro lado, a Arábia Saudita encara o encontro com confiança moderada e um plano bem definido. A equipa mostrou organização e disciplina tática na estreia, somando um ponto que pode revelar-se precioso nas contas finais do grupo.





Frente a uma Espanha obrigada a assumir o jogo, os sauditas deverão apostar num bloco compacto e em transições rápidas, explorando os espaços e, sobretudo, a ansiedade do adversário, que não tem margem para novo deslize.



Com as quatro seleções do Grupo H ainda em igualdade pontual após a primeira jornada, este duelo ganha contornos decisivos na definição das hierarquias.





Um triunfo poderá colocar qualquer uma das equipas em posição privilegiada rumo à qualificação, enquanto um novo empate adiará decisões e aumentará a incerteza. Entre a obrigação espanhola e a ambição saudita, o encontro promete intensidade, equilíbrio e, acima de tudo, a confirmação — ou não — do favoritismo da campeã europeia.

A “Roja”, que entrou no torneio com estatuto reforçado após a conquista do Europeu, sabe que uma nova perda de pontos pode complicar o caminho para os oitavos de final. Espera-se, por isso, uma abordagem mais assertiva e intensa, com possíveis ajustes no onze e maior exigência na finalização, num jogo em que a superioridade teórica terá de ser confirmada em campo.