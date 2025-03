Nacional afasta-se do perigo

O Nacional venceu o Casa Pia por 3-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga, resultado que permite aos madeirenses alargarem para seis pontos a distância para a zona de play-off.

A equipa insular, que voltou aos triunfos depois da derrota na ronda anterior com o Benfica, chegou à vitória com golos de Penha (45+4), Paulinho (60) e Tagueu (75), enquanto os casapianos somaram a terceira derrota consecutiva, tendo marcado por Larrazabal, que, aos 49, ainda chegou a igualar a contenda.



Com este triunfo, o Nacional ascende ao 10.º lugar, agora com 29 pontos, mais seis do que a equipa em posição de play-off de manutenção e mais 12 do que o Farense, a primeira equipa em zona de descida direta, enquanto o Casa Pia é sétimo, com 36.