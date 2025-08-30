Nacional consegue primeira vitória na visita ao Casa Pia

O Nacional conquistou sábado a primeira vitória na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao triunfar na visita ao Casa Pia, por 2-0, em jogo referente à quarta jornada do campeonato. Em Rio Maior, casa emprestada da formação lisboeta, a equipa insular adiantou-se no marcador com um golo do brasileiro Paulinho, aos 33 minutos, e ampliou a vantagem pelo venezuelano Chuchu Ramírez, aos 42. O Nacional, que somava um empate e duas derrotas nas rondas anteriores, averbou o primeiro triunfo e passa a somar quatro pontos no campeonato, mais um do que o Casa Pia, com uma vitória e três desaires.