Nacional e Estoril dividem os pontos

Nacional e Estoril Praia empataram 2-2, na Madeira, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na primeira perda de pontos dos canarinhos em 2025. Lacximicant deu vantagem ao emblema estorilista, aos quatro minutos, e Bacher empatou, já no tempo de compensação, aos 90+3, após Dudu Teodora, aos 45+4, na conversão de uma grande penalidade, e Daniel Penha, aos 52, terem marcado para os insulares. O Nacional somou o segundo jogo seguido sem perder e subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com 23 pontos, enquanto o Estoril Praia ascendeu ao sétimo, com 31, apesar de ter perdido pontos pela primeira vez em 2025, ao voltar a empatar, após cinco vitórias seguidas.