Nacional impõe-se por 3-1 ao AVS

O Nacional somou domingo a segunda vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, impondo-se na 18.ª jornada por 3-1 ao AVS, que somou o 13.º jogo consecutivo sem vencer. Uma grande penalidade convertida aos 20 minutos por Bruno Costa, e golos de Dudu Teodora (34) e Djibril Soumaré (45+6) garantiram o triunfo da formação da casa, que assumiu provisoriamente o 13.º lugar isolado, com 19 pontos, tendo Rodrigo Ribeiro marcado para os visitantes (45+3), que falharam um penálti, aos 86. O AVS, que não vence para a I Liga desde 14 de setembro, e vinha de cinco empates consecutivos, segue no 17.º e penúltimo lugar, com 15 pontos.