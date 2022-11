No Catar. Marcelo defende liberdade em todos os setores da sociedade

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a liberdade no desporto e em todas os setores da sociedade., afirmou o chefe de Estado português, para insistir que

O presidente português interveio em Doha numa conversa com o homólogo do Gana, Nana Akufo-Addo, sobre educação, iniciativa organizada pela fundação Education For All, em conjunto com a ONU.



"Portanto, é muito importante apostar e investir no ensino superior para mudar científica e tecnologicamente mais depressa", sustentou ainda Marcelo."E nunca, nunca esquecer que é a isto que por vezes chamados Direitos Humanos.. E isso é tão importante", completou.

Mal-estar diplomático

A CNN Portugal noticiou na noite de quarta-feira que o representande diplomático de Portugal em Doha teria sido chamado por causa das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro, António Costa, sobre o currículo do emirado em matéria de Direitos Humanos.O embaixador Paulo Neves Pocinho deslocou-se ontem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar no "quadro da preparação da visita" do presidente da República ao emirado, confirmaram esta quinta-feira as Necessidades, sem, todavia, qualquer referência ao noticiado mal-estar de Doha.De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros,

A deslocação do presidente ao Catar, para assistir ao primeiro jogo da seleção no Mundial, foi aprovada esta semana no Parlamento com votos a favor de PS, PSD e PCP, a abstenção do Chega e os votos contra de IL, BE, PAN e Livre.



Marcelo declarou na terça-feira, em Leiria, que Portugal mantém relações diplomáticas com vários países não democratas, defendendo que o Mundial de futebol é um certame importante que justifica a presença das autoridades portuguesas., reiterou.

Declarações polémicas

A 17 de novembro, Marcelo Rebelo de Sousa proferiu declarações sobre o emirado que abriram uma controvérsia., disse Marcelo à RTP, na zona de entrevistas rápidas do Estádio José Alvalade.Um relatório publicado em fevereiro pelo jornal britânicorefere as mortes de pelo menos 6.500 pessoas durante a construção dos estádios para o Campeonato de Mundo.

