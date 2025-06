Portugal vence a Liga das Nações frente à Espanha nas grandes penalidades

E no fim ganhou Portugal. Depois de ter estado duas vezes em desvantagem, a equipa das quinas lutou para empatar e nas grandes penalidades não falhou nenhum pontapé. Depois de 2019, Portugal é o vencedor da Liga das Nações 2025. É o terceiro título internacional de Portugal.

A partida terá início às 20h00 e terá transmissão em direto no canal 1 da RTP e na Antena 1. Aquele pode vir a ser o terceiro título internacional de Portugal, todas as incidências passarão e serão relatadas no serviço público de televisão e de rádio.