Reviravolta em Arouca

O Arouca viu-se em desvantagem no marcador perante o Estoril, mas encetou a recuperação ainda no primeiro tempo e acabou por marcar o golo da vitória já na segunda metade da partida da 28.ª jornada da I Liga, fixando o resultado em 3-2.

Em Arouca, o Estoril Praia esteve duas vezes em vantagem, com golos de Xeka, aos três minutos, e do marroquino Begraoui, aos 32, mas a formação da casa conseguiu responder e passar para a frente do marcador com tentos dos espanhóis Barbero, aos 13, Jose Fontán, aos 45+2, e Pablo Gozálbez, aos 55.



Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Arouca está em 10.º lugar, com 32 pontos, mais longe dos lugares de despromoção, enquanto o Estoril Praia somou a segunda derrota seguida e está em sétimo, com 37.