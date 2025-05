O Rio Ave e o Gil Vicente despediram-se da época 2024/25 com um empate 1-1, na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, no último jogo de Petit do comando técnico dos vila-condenses. A jogar em casa, o Rio Ave adiantou-se no marcador com um golo do argentino Petrasso, aos 38 minutos, mas a formação de Barcelos chegou ao empate aos 42, pelo espanhol Bermejo. O Rio Ave termina a época com 38 pontos e está provisoriamente no 10.º lugar, enquanto o Gil Vicente tem 34, no 14.º posto.