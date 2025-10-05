Rio Ave FC - Tondela

O Rio Ave conquistou domingo a primeira vitória na presente edição da I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Tondela, por 3-0, em jogo da oitava jornada da competição.

Dario Spikic (25 minutos) e André Luiz (43) marcaram os golos dos vila-condenses na primeira parte, antes de Clayton (73), que seria expulso aos 89, assinar o seu sexto golo no campeonato, que lhe permitiu igualar Pablo, do Gil Vicente, e ‘Chucho’ Ramírez, do Nacional, na liderança dos melhores marcadores.



Após cinco empates e duas derrotas, o Rio Ave venceu pela primeira vez e subiu ao 12.º lugar, com oito pontos, enquanto o Tondela, que também terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Brayan Medina, aos 90+2 minutos, mantém-se na 17.ª e penúltima posição, com cinco.