RTP Mundial Digital. Dia 17

No Mundial Digital de hoje falamos sobre o apuramento da seleção portuguesa para os quartos-de-final, com o destaque para o desempenho de Gonçalo Ramos.

Atualizamos a questão Ronaldo que diz não à entrada no futebol saudita. E por fim, o que se segue com a seleção marroquina a caminho.