Santa Clara - Gil Vicente vai ser o primeiro jogo da I Liga com público

As autoridades de saúde regionais açorianas e nacionais deram aval à proposta da Liga de Clubes. Vão, assim, estar mil pessoas no estádio São Miguel, em Ponta Delgada, que corresponde a 10 por cento da lotação do recinto.É obrigatório o uso de máscara e tem que existir distanciamento até dois metros entre os espetadores.Há instantes à Antena 1, o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, congratulou-se com esta decisão.É o primeiro jogo do principal escalão que vai contar com a presença de adeptos desde março, altura em que a edição 2019/20 da prova foi suspensa devido à pandemia.