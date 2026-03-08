Santa Clara regressa aos triunfos na receção ao Vitória de Guimarães

O Santa Clara venceu domingo na receção ao Vitória de Guimarães, por 2-0, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, regressando aos triunfos no campeonato 11 jogos depois.

A jogar em casa, os açorianos, que não venciam desde a 13.ª ronda, adiantaram-se com um golo de Sidney Lima, aos seis minutos, e ampliaram a vantagem aos 14, beneficiando de um autogolo de Charles.



Com este triunfo, o Santa Clara sobe provisoriamente ao 15.º posto da tabela, com 22 pontos, em zona de manutenção, enquanto o Vitória de Guimarães, que não vence há três jogos, é nono, com 32.