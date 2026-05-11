Santa Clara vence Nacional e adia decisão da permanência

Nos Açores, um autogolo de Witi Quembo, aos 27 minutos, e um em tempo de descontos (90+2), de Elias Manoel, garantiram o triunfo do Santa Clara, que subiu ao 12.º lugar da tabela, com 36 pontos, a três de um trio formado por Alverca, Arouca e Estoril Praia.



O Nacional segue no 14.º lugar, com 31 pontos, mais dois do que Estrela da Amadora e Casa Pia e mais três do que o Tondela, com quem vai disputa, na última ronda, a manutenção direta e o lugar de play-off.