O Sporting de Braga recebe o Hoffenheim, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, que vai ser dirigido pelo croata Igor Pajac. O Braga tem apenas 4 pontos e está no 26º lugar da Liga Europa, com os mesmos quatro pontos do FC Porto, mas com pior desempenho entre golos marcados e sofridos. O Hoffenheim, que perdeu na última ronda precisamente com os 'dragões' (2-0), é 19.º, com cinco.