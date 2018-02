O Sporting de Braga tenta esta quinta-feira inverter um resultado negativo averbado em Marselha na semana passada. Na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, a equipa treinada por Abel Ferreira foi derrotada por 3-0, no Vélodrome. Os bracarenses sabem que têm missão praticamente impossível para alcançar a próxima fase da Liga Europa mas não deitam a toalha ao chão. Abel pede uma exibição perfeita no ataque e uma muralha na defesa para não sofrer golos. A partida tem início às 20h05. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceira com o site de desporto Zerozero.pt.