SC Braga perde 1-2 com o Bodo/Glimt no último lance da partida

Håkon Evjen (Glimt) inaugurou o marcador nos primeiros minutos do segundo tempo. Passados 10 minutos, Niakaté minimizou os danos empatando 1-1 a partida. O SC Braga sabia antecipadamente das dificuldades deste Bodo/Glimt, que já derrotou o FC Porto nesta prova. No último lance do tempo extra, num canto, surgiu o 1-2 da autoria de Villads Nielsen, aos 90+4 minutos. A derrota caseira deixa a equipa minhota com os mesmo 3 pontos neste formato da Liga Europa, depois de ter vencido o Maccabi Telavive, por 2-1, e perdido na Grécia, por 3-0. A equipa nórdica passou a somar sete pontos. A fase de liga é composta por 36 equipas e oito jornadas, com os oito primeiros a seguirem diretamente para os 'oitavos', enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso a essa fase. As restantes ficam eliminadas. A final será em 21 de maio, no Estádio de San Mamés, em Bilbau, em Espanha, a casa do Athletic, formação que também participa na presente edição da competição.