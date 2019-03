Um golo do avançado internacional suíço Haris Seferovic, aos 84 minutos, permitiu ao Benfica vencer em casa ao Tondela por 1-0 e segurar a liderança da I Liga portuguesa de futebol. Seferovic marcou o seu 16.º tento na prova, reforçando a liderança da lista dos marcadores, de cabeça, na sequência de um centro da esquerda de Grimaldo. Com este triunfo, o 11.º em 12 jogos sob o comando de Bruno Lage, o Benfica passou a somar 66 pontos, os mesmos do FC Porto, que ganhou em Braga por 3-2, enquanto o Tondela manteve-se com 25, no 16.º posto.