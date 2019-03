Golos de Ferro e Grimaldo no prolongamento permitiram ao Benfica afastar os croatas do Dínamo de Zagreb da Liga Europa de futebol, ao vencer por 3-0 o encontro da segunda mão dos oitavos de final da prova. O ponta de lança brasileiro Jonas igualou a eliminatória, quando, aos 71 minutos, anotou o primeiro golo 'encarnado' e que ditou o resultado nos 90 minutos, anulando a desvantagem trazida de Zagreb e levando a partida para prolongamento. No tempo extra, Ferro, aos 94, e Grimaldo, aos 105, marcaram os golos que permitiram ao Benfica ultrapassar mais esta eliminatória, apurando-se para a fase seguinte. O sorteio para os quartos de final e meias-finais da prova está marcado para sexta-feira, em Nyon, Suíça, dia em que também é realizado o sorteio de idênticas fases da Liga dos Campeões, prova na qual prossegue o FC Porto. (Foto: Tiago Petinga - EPA)