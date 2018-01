Benfica e Sporting jogam esta quarta-feira mais uma página do dérbi eterno. Separados apenas por três pontos na classificação, Águias e Leões tentam vencer os primeiros pontos em 2018 e acercar-se da liderança da Liga Portuguesa, já depois de o Porto jogar em Santa Maria da Feira. Numa partida envolta pela polémica do caso dos e-mails e declarações de Bruno de Carvalho e Rui Vitória nos últimos dias, o dérbi eterno promete também ele ser quente dentro das quatro linhas. A partida tem início às 21h30. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.