Desde 11 de março, dia em que o Benfica empatou a duas bolas com o Belenenses, os encarnados ficaram em igualdade pontual com o FC Porto. Desde essa altura a equipa de Bruno Lage depende sempre de si própria para continuar a liderar a I Liga de Futebol profissional. Depois da vitória dos ‘dragões’, este sábado, o SL Benfica tem de vencer o Vitória de Setúbal. Um adversário que se tem mostrado sempre difícil frente aos encarnados. O FC Porto com um jogo a mais está agora com 72 pontos, mais três do que o Benfica, que se encontra na segunda posição, com 69. Em caso de igualdade pontual, a formação ‘encarnada’ tem vantagem sobre os ‘dragões’.