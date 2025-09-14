Sopram ventos de crise em Braga

Um golo de Pablo deu a vitória ao Gil Vicente no terreno do Sporting de Braga, por 1-0, na quinta jornada da I Liga, permitindo à equipa de Barcelos ultrapassar os vizinhos na tabela classificativa.





(Com Lusa)

O tento do avançado brasileiro, aos 45+2 minutos, infligiu a primeira derrota da época ao Sporting de Braga, que regista o terceiro jogo sem ganhar (mais dois empates), e coloca os gilistas na sexta posição, com 10 pontos (mais dois que os ‘arsenalistas’.O Sporting de Braga, e o seu treinador, Carlos Vicens, foram 'despedidos' com lenços brancos no final da partida, sinal do desagrado com os resultados e exibições da equipa.Em relação ao último ‘onze’, Carlos Vicens fez três alterações: não pôde contar com Lagerbielke (lesionado) e Roger (transferido no fecho do mercado para os árabes do Al Ittihad) e deixou Zalazar no banco. Ricardo Horta, que falhou os últimos jogos devido a lesão, também começou no banco e só entrou aos 80 minutos.No Gil Vicente, César Peixoto operou duas mudanças, lançando para a equipa inicial Murilo e Agustín.A equipa da casa começou bem, com El Ouazzani (05) e Pau Victor (12) a ameaçarem Andrew, mas o Gil Vicente foi crescendo e criou perigo em dois cantos, o último dos quais com Pablo a obrigar Hornicek a defesa atenta (16).Aos 20 minutos, um livre direto de Luís Esteves passou muito perto e até deu a sensação de golo aos muitos adeptos gilistas.O Sporting de Braga não pressionava e não conseguia ligar uma jogada com princípio, meio e fim. Os adeptos não gostavam do que viam e ouviram-se assobios, mais fortes após uma grande ocasião para o Gil Vicente, tendo valido Hornicek com uma grande defesa após remate de Pablo (25).Aos 28 minutos, uma suposta lesão de Hornicek – o guardião checo retomou o jogo após assistência - permitiu a Carlos Vicens reunir a equipa e dar instruções.O Sporting de Braga melhorou um pouco, mas pertenceu ao Gil Vicente nova boa oportunidade após rápido contra-ataque com remate de fora da área de Santi García que obrigou a defesa atenta de Hornicek (44).A turma de Barcelos marcaria mesmo em cima do intervalo, com Pablo a empurrar após bela jogada coletiva com intervenção decisiva de Luís Esteves e assistência de Agustín (45+2), fazendo o seu terceiro golo no campeonato.Vicens lançou Moscardo e Zalazar após o intervalo e César Peixoto refrescou a equipa com Zé Carlos Ferreira e Martin (55).Aos 67 minutos, o Sporting de Braga esteve muito perto de empatar, com João Moutinho primeiro a cabecear para defesa apertada de Andrew e, na recarga, a enviar à barra.O treinador dos bracarenses apostou tudo ao retirar o central Paulo Oliveira e apostar em Ricardo Horta (80), mas sem resultados visíveis e foi mesmo o Gil Vicente, em contra-ataque, a desperdiçar uma grande ocasião para marcar, com o muito veloz Konan a ganhar na velocidade, mas a não conseguir ultrapassar Hornicek (85).