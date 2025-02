Sp. Braga alcança FC Porto

Um ‘bis’ de Roger deu ao Sporting de Braga uma vitória ‘cinzenta’ sobre o Gil Vicente, 2-0, na 21.ª jornada da I Liga e a colagem ao FC Porto no terceiro lugar.

Numa partida em que esteve em superioridade numérica cerca de 80 minutos, pela expulsão precoce de Aguirre (15 minutos), o Sporting de Braga inaugurou o marcador aos 10 minutos, por Roger, que fechou as contas aos 81, dando o quinto triunfo seguido aos bracarenses.



O Sporting de Braga igualou o FC Porto na terceira posição (ambos com 43 pontos), tendo recuperado nas últimas cinco jornadas 12 pontos à turma portista.



Sem Victor Gómez, que se lesionou no aquecimento, Carlos Carvalhal apostou em João Ferreira para o lado direito da defesa, mantendo o resto da equipa.



Já o Gil Vicente, que somou a terceira derrota consecutiva, fez três mudanças, com Marvin no lugar do castigado Rúben Fernandes, Santi García no de Mory Gbane (transferido para os franceses do Stade de Reims) e Bermejo no de Jordi Mboula.



O Sporting de Braga marcou cedo, com Roger a roubar a bola a Sandro Cruz e a rematar de fora da área: o ‘tiro’ ainda desviou nas costas de Marvin e a trair Andrew (10).



Cinco minutos depois, o Gil Vicente viu a sua tarefa de reentrar na partida ainda mais difícil dada a expulsão direta de Aguirre por entrada dura sobre Gharbi (15).



O jogo caiu depois numa toada muito ‘morna’, com o Sporting de Braga muito passivo e sem ideias e o Gil Vicente até a ter alguma posse de bola, mas sem conseguir criar perigo.



A equipa de Barcelos entrou com muita personalidade na segunda parte e passou os primeiros 20 minutos deste período a assumir a partida - aos 58 minutos, Fujimoto, lançado por Bermejo, obrigou Hornicek a intervenção atenta.



Descontente, Carlos Carvalhal fez uma dupla substituição logo a seguir, com El Ouazznai e Gabri Martínez a entrarem para os lugares de uns apagados Fran Navarro e Gharbi (59).



Fujimoto voltou a importunar Hornicek com um cruzamento traiçoeiro (62).



Aos 71 minutos, nova dupla substituição na equipa da casa, com Carlos carvalhal a trocar de médios, João Moutinho e Gorby por Racic e Diego Rodrigues, mas foi o Gil Vicente a criar perigo um rápido contra-ataque pela esquerda: Sandro Cruz cruzou atrasado e Félix Correia rematou de primeira, mas Arrey-Mbi fez um bom corte (76).



Seria Roger a ‘matar’ a partida aos 81 minutos, após assistência de Diego Rodrigues, e novamente com alguma felicidade, pois o primeiro remate é defendido por Andrew, mas ressaltou em Roger que ficou com a baliza à mercê.