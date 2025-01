Sp. Braga aproxima-se do pódio, Boavista espreita abismo

O Sporting de Braga recebeu e bateu o Boavista por 3-0, na 19.ª jornada da I Liga, conseguindo a terceira vitória seguida na competição. Em contraste, os axadrezados vão numa série de nove jogos sem vencer.

O espanhol Fran Navarro, aos 14 e 59, este último na conversão de uma grande penalidade, e Ricardo Horta, aos 33, assinaram os tentos da formação comandada por Carlos Carvalhal, que mantém o quarto lugar, com 37 pontos, agora a quatro de Benfica e FC Porto, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



O Boavista, que jogou os últimos 10 minutos em inferioridade numérica devido à expulsão do uruguaio Rodrigo Abascal, somou a quarta derrota seguida e o nono jogo sem vencer, permanecendo no 18.º e último lugar, a três do Farense, penúltimo, e do AVS, antepenúltimo, que recebe o Gil Vicente, na segunda-feira, no encerramento da ronda.