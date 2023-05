Sp. Braga vence despromovido Paços no último jogo da temporada

O Sporting de Braga, terceiro classificado, venceu hoje em casa o já despromovido Paços de Ferreira, por 3-0, no último jogo da edição 2022/23 da I Liga.

Na partida da 34.ª jornada, Alvaro Djaló (8 minutos), Ricardo Horta (29) e Banza (51) marcaram os golos dos bracarenses, que terminam a temporada com 78 pontos, sendo que já tinham assegurado o terceiro lugar e a consequente qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O Paços de Ferreira terminou na 17.ª e penúltima posição, com 23 pontos, regressando à II Liga após quatro temporadas consecutivas no primeiro escalão.