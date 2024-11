Um autogolo de Timothy Ouma, do Elfsborg, deixou o Braga na frente até bem perto do final. Aos 84', o Elfsborg empatou e o Braga deixou fugir os 3 pontos que seriam preciosos para as contas europeias. O Sporting de Braga fica, nesta quarta jornada europeia, com quatro pontos conquistados. Com este empate, o Sporting de Braga ocupa para já um provisório 22.º lugar e pode cair para fora da zona de play-off no final, quando faltam oito encontros.