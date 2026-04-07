Sporting - Arsenal, Liga dos Campeões

João Simões foi o jogador escolhido pelo técnico Rui Borges para ocupar o lugar habitual de Hjulmand, castigado, no ‘onze’ inicial que o Sporting vai hoje apresentar frente ao Arsenal.



Com o capitão e médio dinamarquês impedido de atuar no duelo da primeira mão dos quartos de final, devido à acumulação de cartões amarelos, João Simões vai assim fazer dupla no meio campo com o japonês Morita, com o central Gonçalo Inácio a usar a braçadeira.



Esta é a única surpresa na equipa inicial dos ‘leões’, já que o belga Debast, que vai iniciar a partida no banco de suplentes, era apontado como o substituto natural de Hjulmand.



O Sporting, que vai tentar pela primeira vez chegar às meias-finais da ‘Champions’, subirá ao relvado do Estádio José Alvalade com Rui Silva na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto pelo uruguaio Maxi Araújo na esquerda, o espanhol Fresneda na direita e Inácio e Diomande como dupla de centrais.



Na última partida dos ‘leões’, na sexta-feira frente ao Santa Clara (4-2), para a I Liga, Fresneda, Inácio e Diomande não foram utilizados, enquanto Maxi Araújo foi lançado apenas na segunda parte.



À frente de João Simões e Morita, o habitual quarteto ofensivo, com Francisco Trinção, Pedro Gonçalves e Geny Catamo, no apoio ao ponta de lança Luís Suárez.



O colombiano também falhou o duelo com os açorianos, mas devido a castigo.



Do lado do Arsenal, destaque, claro, para o regresso do avançado sueco Viktor Gyökeres a Alvalade, depois de duas épocas de ‘leão ao peito’, nas quais marcou 97 golos em 102 jogos.



Gyökeres, que antes do aquecimento subiu ao relvado de Alvalade e foi aplaudido pelas poucas pessoas que já estavam no recinto, será titular, num ‘onze’ em que terá na frente o apoio de Madueke e do belga Trossard.