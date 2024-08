Sporting começa defesa do título com triunfo sobre Rio Ave

O campeão Sporting venceu esta noite de sexta-feira na receção ao Rio Ave, por 3-1, em jogo primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, que marcou o arranque da competição da época 2024/25. No Estádio José Alvalade, os `leões` marcaram por intermédio de Pedro Gonçalves, aos 06 e 26 minutos, com o sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da última edição do campeonato, a ampliar a vantagem, aos 63, antes de o Rio Ave reduzir por Clayton, já aos 90. Com este resultado, o Sporting entra da melhor maneira no campeonato e soma os primeiros três pontos, depois da derrota na Supertaça frente ao FC Porto (4-3, após prolongamento), enquanto os vila-condenses começam a temporada com uma derrota.