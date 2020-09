O Sporting estreia-se na nova época em jogo a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O adversário é o Aberdeen, da Escócia, numa partida importante para as aspirações europeias do Sporting. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.