Sporting de Braga bate a Lazio mas está fora da Liga Europa

O Sporting de Braga despediu-se da Liga Europa em futebol, apesar de ter vencido em casa os italianos da Lazio, por 1-0, na oitava e última jornada da fase de liga da competição. No Estádio Municipal de Braga, o avançado Ricardo Horta apontou, aos seis minutos, o único golo da partida, selando o terceiro triunfo do Sporting de Braga na competição, ao qual se juntam um empate e quatro derrotas, tendo a equipa arsenalista falhado o apuramento para o play-off de acesso aos oitavos por um golo. O Sporting de Braga fechou a primeira fase da competição, disputada por 36 equipas, na 25.ª posição, com 10 pontos, enquanto a Lazio, que somou a primeira derrota na prova, terminou na primeira posição, com 19.