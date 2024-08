Sporting de Braga e Estrela da Amadora empatam a uma bola

O Sporting de Braga empatou 1-1 com o Estrela da Amadora, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os dois golos da partida a serem apontados na segunda parte. Em Braga, a equipa da casa, que devido à presença nas pré-eliminatórias da Liga Europa disputou o quarto jogo oficial da época, marcou por intermédio do avançado marroquino El Ouazzani, aos 53 minutos, mas os `tricolores` chegaram à igualdade aos 80, com um tento de Kikas. Com este resultado, Sporting de Braga e Estrela da Amadora somam o primeiro ponto na época, naquele que foi apenas o segundo empate da ronda inaugural, quando falta disputar um jogo.

Veja aqui o resumo do empate em Braga: