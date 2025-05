Sporting de Braga empata com o Santa Clara e perde terceiro lugar da I Liga

O Sporting de Braga empatou sábado 1-1 na receção ao Santa Clara, na 32.ª jornada, e desceu ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, em igualdade com o FC Porto, agora terceiro. No Municipal de Braga, o Santa Clara, ainda a sonhar com um lugar europeu, inaugurou o marcador aos seis minutos, por intermédio de Ricardinho, tendo Ricardo Horta reposto a igualdade, aos 47. O Sporting de Braga, que somou o segundo empate consecutivo, segue no quarto posto, em igualdade pontual (65) com o FC Porto, terceiro, que na sexta-feira venceu o Moreirense, por 3-1. A formação açoriana, mantém-se na sexta posição, com 51 pontos, menos três do que o Vitória de Guimarães, quinto classificado.