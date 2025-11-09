Sporting de Braga regressa às vitórias

Os bracarenses, que tinham perdido na ronda anterior no terreno do líder FC Porto, regressaram aos triunfos, com golos de Rodrigo Salazar, aos 13 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e de Ricardo Horta, aos 71.



Apesar da derrota, o Moreirense, que reduziu nos minutos finais, por Maracás, aos 82, permanece no sexto lugar, com 18 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, que é sétimo.



A equipa da casa colocou-se na frente aos 13 minutos, através de uma grande penalidade que puniu um erro infantil de Travassos - sem qualquer oposição, quando pretendia sair a jogar na sua área após um livre, o extremo controlou a bola com o braço.



Zalazar converteu o penálti, fazendo o seu quarto golo no campeonato, 10.º no total na presente temporada, e batendo o seu recorde pessoal em toda uma época.



Fran Navarro saiu lesionado bem cedo, tendo entrado Pau Victor para o seu lugar (20), mas pouco ou nada alterou no jogo da equipa da casa, que além do golo não criou mais nenhuma ocasião clara de perigo na primeira parte, exibição pobre sinalizada nas bancadas pelos adeptos, ao intervalo.



O Moreirense teve uma ligeira reação e alguns boas saídas, mas também não conseguiu originar uma real oportunidade para marcar, merecendo destaque um cabeceamento de Stjepanovic (26) e um remate de Alanzinho (41) após boa jogada de envolvimento do Moreirense.



Carlos Vicens lançou Vitor Gómez após o intervalo, mas foi o Moreirense a tomar conta do jogo no início do segundo. Aos, 61 minutos, Alanzinho enviou uma bola ao poste num livre lateral, mas, pouco depois (64), o Sporting de Braga ficou muito perto do segundo na sequência de um canto de Ricardo Horta, quando Niakaté, após assistência também de cabeça de João Moutinho, atirou por cima.



Pouco depois, o técnico voltou a mexer com Grillitsch e Gabri Martínez e, logo a seguir, o veloz extremo espanhol ‘disparou’ pela esquerda e assistiu Ricardo Horta para o segundo dos bracarenses (71).



Agora pela direita, Gabri Martínez rompeu até à área e por muito pouco não fez o terceiro golo da equipa da casa (75).



Foi a melhor fase do Sporting de Braga que podia mesmo ter aumentado o marcador em algumas situações, mas seria precisamente aí que o Moreirense reduziu, com um cabeceamento de Maracás, após canto (82).





(Com Lusa)







O Sporting de Braga apresentou-se com três novidades - Niakaté, Dorgeles e Fran Navarro – e o Moreirense uma, com Gilberto Batista no eixo defensivo, em vez do castigado Marcelo.