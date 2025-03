Sporting de Braga vence Arouca e é terceiro à condição

O Sporting de Braga venceu sábado o Arouca por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os minhotos isolados, à condição, no terceiro posto da prova. A equipa bracarense, que somou o terceiro triunfo consecutivo, chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Ricardo Horta (39 minutos) e de Racic (44), tendo o Arouca, que vinha de dois jogos sem perder, ainda reduzido aos 68, por intermédio de Trezza. Esta vitória permitiu ao Sporting de Braga isolar-se na terceira posição, com 56 pontos, mais três do que o FC Porto, que joga no domingo em casa do Estoril Praia, enquanto os arouquenses ocupam a 13.ª posição, com 29.