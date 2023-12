Sporting é líder isolado da I Liga com "bis" de Gyökeres

O Sporting isolou-se esta segunda-feira no comando da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer, com virada, o Gil Vicente por 3-1, no jogo que encerrou a 12.ª jornada e no qual o sueco Viktor Gyökeres bisou. Rúben Fernandes, aos 34 minutos, ainda colocou na frente os gilistas, que somaram o quarto encontro consecutivo para a Liga sem vencer, mas os 'leões' igualaram ainda na primeira metade, através de um autogolo de Pedro Tiba, aos 43. O avançado sueco Viktor Gyökeres marcou os dois golos 'leoninos' na segunda metade e isolou-se no segundo lugar dos melhores marcadores da prova, com nove tentos, menos dois do que o bracarense Simon Banza. Com esta vitória, o Sporting, que voltou aos triunfos depois da derrota na última ronda na Luz, reassumiu isolado o comando do campeonato, com 31 pontos, mais dois do que o Benfica, agora segundo, e três do que o FC Porto, terceiro, enquanto o Gil vicente ocupa o 13.º lugar, com 11.

Veja o resumo da vitória do Sporting: