O Sporting deixou de depender de si próprio para acabar em segundo na I Liga de futebol e colocou o FC Porto a três pontos do título, ao empatar 1-1 no reduto do AVS, na 31.ª jornada.
Reportagem
Desporto
Sporting empata nas Aves
RTP
Rafael Nel marcou, aos 47 minutos, o golo dos ‘leões’, que na última ronda tinham perdido em casa com o Benfica por 2-1, enquanto Pedro Lima faturou para os anfitriões, aos 66, de grande penalidade.
O ‘onze’ de Rui Borges, que acerta o calendário na quarta-feira, quando receber o Tondela, passou a somar 72 pontos, a três do Benfica, segundo, e a 10 do líder FC Porto, que pode ser campeão na próxima ronda (recebe o Alverca, no sábado), enquanto o AVS é último, com 14.